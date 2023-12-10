أزمة «طبة» بنادى المهندسين فى الزمالك

اتجهت نقابة المهندسين قبل عامين إلى تطوير نادى أبوالفدا بالزمالك وأسندت المشروع إلى إحدى الجهات الحكومية بغرض تطوير وإنشاء قاعة جديدة للأفراح وكافيتريا للمهندسين وحيث تبلغ مساحة النادى نحو 9 آلاف متر فقامت النقابة بطرح مساحة 2677 متراً مربعاً للاستثمار وتقدم عدد من المستثمرين بنظام الأظرف المغلقة وتم اختيار أحدهم على ان يكون التعاقد لمدة 4 سنوات يدفع خلالها 6,5 مليون جنيه عن كل عام واتفق المستثمر مع النقابة على تحمله تكاليف الإنشاءات التى سيقيم عليها المشروع وتبلغ نحو 60 مليون جنيه.

منذ أيام قام المستثمر الجديد وهو رجل الاعمال محمد شعبان صاحب شركة «فورفودز» للتجارة والمطاعم بإنذار الدكتور محسن شاهين نائب رئيس نادى المهندسين بأبوالفدا الزمالك بأنه قد تكبد مبلغ 30 مليون جنيه فى سبيل الإنشاءات والديكورات لتنفيذ مجمع مطعم عالمى يضم 8 علامات تجارية شهيرة ويتناسب مع فئات الخمس نجوم لتقديم خدمة مميزة وتم عمل افتتاح تجريبى بعد الانتهاء من التجهيزات فوجئ بغلق «طبة» ماسورة الصرف الخاصة بالمشروع دون الرجوع إليه ما تسبب فى توقف كل المطاعم والكافتيريات الموجودة.

وقال محمد شعبان رجل الأعمال ان الإجراءات التى تمت اثرت على المشروع وقد طالبت وديا بإعادة تشغيل ماسورة الصرف ولم يمتثل نائب رئيس النادى وكلفنى خسائر يومية تقدر بـ200 ألف جنيه عن توقف 8 مطاعم.

وعلق الدكتور محسن شاهين نائب رئيس نادى المهندسين قائلاً: «النادى حالياً فى حوزة الجهة المسئولة عن التطوير واى تصرف يحدث هو من اختصاصها لأنها مسئولة عن اعمال الصرف والإنشاء وانه لم يتسلم النادى حتى الآن كما اننى لم اصدر أى أوامر بغلق «طبة» الصرف الصحى بل طالبت بمتابعة الأزمة وحلها.