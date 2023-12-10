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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسميًا.. وائل بدر مديرًا فنيًا لسلة الزمالك

وائل بدر
وائل بدر

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع وائل بدر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لتولي القيادة الفنية لفريق كرة السلة بالقلعة البيضاء. 

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وأعلن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول والذي يضم كل من، وائل بدر مديراً فنياً ومحمد السحرتي مدرباً عاماً ومحمد سعيد معد بدني ومصطفى محسن مديراً إدارياً، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي وإياد مصطفى محللاً للأداء.
وخاض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد تحت القيادة الفنية لوائل بدر.
ويعد وائل بدر أحد أبرز النجوم في كرة السلة بتاريخ نادي الزمالك، ونجح في حصد ألقاب عدة مع القلعة البيضاء، وسبق له تولي القيادة الفنية لنادي الجزيرة وسبورتنج.

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