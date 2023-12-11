جيرونا يسقط برشلونة برباعية مثيرة ويخطف صدارة الدوري الإسباني

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق جيرونا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وتقدم جيرونا بالهدف الأول عن طريق أرتيم دوفييك في الدقيقة 12 ، ثم تعادل البارسا بأقدام النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19 .

قبل نهاية الشوط الأول خطف ميجيل جوتيريز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني سجل فاليري فرنانديز الهدف الثالث لجيرونا في الدقيقة 80 ، ثم قلص الفريق الكتالوني النتيحة عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقة 90 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 94 ضعاف جيرونا النتيجة بهدف رابع بتوقيع كريستيان ستواني ، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف برباعية مقابل هدفين.

وبهذة النتيجة يتصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 41 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد ، فيما يتوقف رصيد برشلونة عند المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

