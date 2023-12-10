تشافي يعلن تشكيل برشلونة أمام جيرونا

أعلن المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل البارسا استعدادا لمباراة جيرونا، والتي تجمع بينهما في الجولة 16 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد إيناكي بينيا في حراسة عرين فريق برشلونة في مباراته أمام جيرونا.

جاء تشكيل برشلونة أمام جيرونا:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

في خط الدفاع: جوليس كوندي، رونالد أراوخو، أندريس كريستنسن، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري جونزاليس.

في خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

