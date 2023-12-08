مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول في الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة

قرر فريق مودرن فيوتشر خوض تدريبه الأول في الجزائر مساء اليوم الجمعة تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو على الملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ومن المقرر أن يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض مودرن فيوتشر مرانه الأساسي غداً السبت على ملعب ستاد 5 جويلية.

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف وعلى الهلال الليبي بهدفين لهدف.