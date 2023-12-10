إنجازات مديرية أوقاف الإسماعيلية في عام 2023

حققت مديرية أوقاف الإسماعيلية، خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المجتمع.

أوضحت الأوقاف، أن إنجازات أوقاف الإسماعيلية جاءت على النحو التالي:

أولًا : الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية:

سيرت مديرية أوقاف الإسماعيلية عدد (39) قافلة دعوية خلال العام، وبيانها كالتالي :

القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف:

• تم تسيير عدد (2) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف

القوافل الداخلية بالمديرية:

• تم تسيير عدد (39) قافلة دعوية أسبوعية بجميع الإدارات .

• تم تسيير عدد (17) قافلة للواعظات بالمديرية بعدد (9) مساجد .

2. الأسابيع الدعوية والثقافية:

• تم تنفيذ عدد (75) أسبوعًا ثقافيًّا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالإدارات .

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

• تم تنفيذ عدد (180) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى المديرية.

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية:

تم تنفيذ عدد (53) مجلس إفتاء وندوة إفتائية، على النحو التالي:

• عدد (53) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر والأئمة المتميزين، على مستوى المديرية.

5. المنبر الثابت:

• تم تنفيذ عدد (388) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد (33) مسجدًا على مستوى المديرية.

6. الدروس المنهجية:

تم تنفيذ عدد (892) درسًا منهجيًّا، على النحو التالي:

• عدد (892) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بعدد (18) مسجدًا على مستوى المديرية.

7. البرنامج الصيفي:

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (350) مسجد على مستوى المديرية، بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد .

8. المبادرات :

• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد (56) ندوة بعدد (14) مسجدًا على مستوى المديرية.

ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

عقدت وزارة الأوقاف عدد (4729) مقرأة خلال النصف من العام على النحو التالي :

• مقارئ الأئمة : وعددها (10) مقارئ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (1318) مقرأة على مستوى المديرية .

• مقارئ الأعضاء : وعددها (10) مقارئ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (305) مقرأة على مستوى المديرية.

• مقارئ الجمهور : وعددها (56) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد عدد (3000) مقرأة على مستوى المديرية.

• المقارئ النموذجية : وعددها (1) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (53) مقرأة على مستوى المديرية.

• مقارئ السيدات : وعددها (1) مقرأة، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (53) مقرأة على مستوى المديرية.

2. مراكز التلاوة :

• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها (1) مركزًا، تعقد أيام والاثنين بعد صلاة الظهر، وقد تم عقد عدد (59) مجلسًا على مستوى المديرية.

3. مكاتب التحفيظ :

• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (1)، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت، بواقع (300) حلقة تحفيظ.

4. التحفيظ عن بعد :

• التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (3) حلقة تحفيظ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك، وتم عقد (104) حلقة .

5. المسابقات القرآنية :

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة .

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم .

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية .

• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية .

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية .

• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية .

• الاختبارات الأولية لجميع المسابقات التي تنشر على صفحات الوزارة المعتمدة.

ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف

1. التدريب والتثقيف

تم تنفيذ (3) دورات لأكثر من (111) متدربًا، و(3) برامج تثقيفية لأكثر من 500 إمام وواعظة، وبيانها كالتالي :

• تم تنفيذ عدد (3) برامج ضمن برنامج البناء التثقيفي للأئمة والواعظات، لعدد (500) إمام وواعظة.

• تم تنفيذ عدد (2) دورة تدريبية للعمال الجدد بالمديرية لعدد (11) عاملًا.

• تم تنفيذ عدد (1) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد (100) إمامًا بالمديرية.

رابعًا : في مجال عمارة المساجد

• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت (15) مسجدًا، منها (14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا.

• حصول (9) مساجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

• تم فرش (16) مسجدًا، من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.

خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

• تم توزيع (22) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية.

• تم توزيع ثلاثين ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.