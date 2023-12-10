توافد قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملون بها بكثافة على لجان الاقتراع فور فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، مؤكدين أن المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل لكل مواطن مصري؛ لاختيار من يراه قادرًا على تحقيق مصالح البلاد والعباد، وأن الشعب المصري على قدر عالٍ من الوعي والإدراك والحرص على المشاركة.

من جانبه وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التحية والتقدير لقيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها على وعيهم الكبير، وحرصهم الشديد على المشاركة في العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح أول يوم في الانتخابات الرئاسية.

أئمة الأوقاف يتوافدون بكثافة علي لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف أدلى بصوته اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023م بلجنة مدرسة الشهيد طيار أ.ح/ محمد جمال عبد العزيز بمحافظة القاهرة ، وعقب إدلائه بصوته أكد وزير الأوقاف أن هذا يوم عظيم ومشهود في تاريخ مصر، لم يشهد مثله في أي محفل انتخابي من قبل، وهذا المشهد الوطني ينم عن عظمة الشعب المصري العظيم.

لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب

أئمة الأوقاف يتوافدون بكثافة علي لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد أنه لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب، وأن المصريين يقولون بلسان حالهم للعالم كله: نحن أبناء حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام ونعشق وطننا، موجهًا التحية لأبناء دائرته الانتخابية بلجنة مدرسة الشهيد طيار أ.ح/ محمد جمال عبد العزيز بمحافظة القاهرة وبخاصة الشباب والسيدات الذين وقفوا بحب ليبرهنوا عن حبهم لهذا الوطن ويوجهون صفعة قوية للمتربصين به، متابعا: “لقد خرجوا بحب ووعي وطني وكانوا جميعًا رجالًا ونساءً وشبابًا على مستوى التحدي والمسئولية.. إنهم يقفون في الصفوف ربما لفترات طويلة دون كلل أو ملل وكأنهم جاءوا لاستلام جوائزهم .. نعم وأي جائزة أعظم من أمن الوطن واستقراره واستكمال مسيرة بنائه في مواجهة التحديات الجسام التي تحيط بنا”.