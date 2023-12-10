الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إقبال متوسط على لجان فيصل في الساعات الأخيرة من اليوم الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد  لجان انتخابات الرئاسة في منطقة فيصل إقبالاً متوسطاً في الساعات الأخيرة من اليوم الأول. 

وشهدت اللجان بعد استئناف العملية الانتخابية عقب الراحة إقبالاً من المواطنين ولكن ليس بوتيرة ساعات الصباح. 

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ولاتزال ظواهر العملية الانتخابية حاضرة بوجود باعة الأعلام ومرور السيارات التي تحمل مُلصقات الدعاية للمُشاركة في الانتخابات. 

ومن المنُتظر أن يشهد غداً الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء إقبالاً أكبر على لجان الانتخابات في شارع فيصل والمناطق المجاورة. 

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

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