شباب وطلائع القليوبية يشاركون فى ماراثون الانتخابات الرئاسية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال المتطوعين واعضاء مراكز الشباب أمام اللجان الانتخابية، لمساعدة وتنظيم واستقبال الناخبين بمشاركة أعضاء شعب الكشافة والجوالة واندية التطوع من مختلف المراحل السنية على مستوى المحافظة .

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية ومشاركة الشباب والطلائع فى عملية تنظيم اللجان الانتخابية، وتسهيل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، من خلال غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة والربط مع غرف العمليات الفرعية على مستوى الإدارات ومراكز الشباب على مدار الساعه منذ انطلاق الماراثون الانتخابى فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

وأشار الصبروط، إلى الدور الهام الذى تقوم به مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا على ضرورة ثقة المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي وحث المواطنين على المشاركة دون توجيه أو وصايا على الرأى .

ومن جانب الشباب والرياضة بالقليوبية شارك طلائع الفرق الكشفية بمركز شباب منطى ، والفرق الكشافة بمركز شباب ناصر ، وفرق كشافة بمركز شباب طحانوب فى تنظيم الانتخابات امام مقرات اللجان الانتخابية بجميع مراكز الشباب ،لضمان خروج الانتخابات بالشكل الحضارى والذى يليق بالعرس الانتخابى.

وتقدم كافة التسهيلات للسادة المواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم والاطمئنان على سير العملية الانتخابية دون معوقات .

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تسعى لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الفعال لمشاركة المرأة و الشباب والخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية كرسالة للعالم أجمع تؤكد وحدة صف الشعب المصري ، وتجرى الإنتخابات داخل 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.