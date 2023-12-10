الأحد 10 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".. خطوة مهمة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

خير مزارعنا لأهالينا
خير مزارعنا لأهالينا

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التي أطلقتها في جميع أنحاء الجمهورية. وتساهم المبادرة في توفير العديد من السلع الغذائية المهمة للمستهلك، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ضخ السلع الغذائية

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضخ السلع الغذائية في منافذها الثابتة والمتحركة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تتضمن المبادرة العديد من السلع الغذائية المهمة للمستهلك، مثل اللحوم الحمراء البلدية بسعر 220 جنيهاً للكيلو، والسكر بـ27 جنيها والأرز بـ 24 جنيها “حبة عريضة” والبيض 125 جنيه وذلك عبر ما يقرب من 240 منفذاً تابعاً لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بالمبادرة، مشيرين إلى أنها ساهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للجميع، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

تعد مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" خطوة مهمة في اتجاه توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم. وتساهم المبادرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير بديل متاح أمامهم بأسعار مخفضة.

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