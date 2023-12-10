الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويدعو الفلاحين والمزارعين للمشاركة

وزير الزراعة يدلي
وزير الزراعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

دعوة الفلاحين للمشاركة

وعقب الادلاء بصوته "القصير" دعا الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة.

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وأشاد وزير الزراعة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.

وأكد وزير الزراعة أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر حاليا يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى وحق دستورى.

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مطالبا الجميع التحلى بالايجابية والمشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى للجمهورية الجديدة حتى تظهر مصر بالصورة التى تستحقها أمام العالم مشيرا إلى أن مستقبل الدولة المصرية يرسمه وعي وارادة الشعب المصري العظيم.

وزير الزراعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
وزير الزراعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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