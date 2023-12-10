رئيس جامعة عين شمس يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وكان رئيس جامعة عين شمس قد أدلى ببيان حث فيه منسوبى جامعة عين شمس من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بضرورة المشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية حفاظاً على مكتسبات بلدنا الحبيب، وتفعيلاً لاطر الديمقراطية ورسم صورة حقيقية لمستقبل الوطن العزيز أمام المجتمع الدولى.

وشجع رئيس جامعة عين شمس الطلاب على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية لرسم صورة مشرفة للدولة المصرية وبث رسالة للعالم بأن شباب مصر قادرون على بناء مستقبلهم والنهوض به، موصيًا الطلاب ببذل قصارى جهدهم في خدمة وطنهم ورفعته ليكونوا كوادر واعية تمثل نموذجًا مثاليًا للشاب المصرى المدرك قضايا وطنه وتحديات مجتمعه.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في التاسعة صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في صباح اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

توافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.