وزير التعليم العالي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم والتي تستمر ثلاثة أيام، بمقر لجنة "مدرسة سيزا نبراوي" بالقاهرة الجديدة.

وحث وزير التعليم العالي خلال إدلائه بصوته، جميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب على الإدلاء بأصواتهم.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسير إدلاء مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وزير التعليم العالي يمنح العاملين بالوزارة نصف يوم:

وجه وزير التعليم العالي بمنح العاملين بالوزارة "نصف يوم" لتمكينهم من التصويت في الانتخابات، بالإضافة إلى تقديم الوزارة التيسيرات كافة التي من شأنها تمكين الناخبين المُغتربين من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

كان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري في شهر نوفمبر الماضي، وجه المجتمع الأكاديمي إلى ضرورة المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ونظمت الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية حملات وندوات توعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمي بالتصويت في الانتخابات الرئاسية كاستحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في داخل جمهورية مصر، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 3 أيام تنتهي الثلاثاء 12 من نفس الشهر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.