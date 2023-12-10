رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية في الداخل بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد بالجيزة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع حفاظا على مصر من المخاطر التي تهدد وجودها وتهدد حياة المصريين.

رئيس جامعة القاهرة في طابور الانتخابات

وصرح رئيس جامعة القاهرة، عقب الإدلاء بصوته، بأنه حرص على الانتخاب باليوم الأول لأنه واجب وطني، قائلًا: أعطيت صوتي لمن خرج من وسط الناس ليعبر عنهم والأقدر على صيانة الأمن القومي المصري لأنه الأولوية التي تعلو جميع الأولويات، لأن أمن الشعب المصري وأمن الشارع المصري مطلب المطالب والحفاظ على الأراضي والحدود المصرية عرض وشرف مقدم على اي شيء.

مقر لجنة رئيس جامعة القاهرة

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأنه أعطى صوته لمن لديه القدرة على مواجهة التحديات العالمية، والأقدر على جعل مصر معادلة صعبة في المعادلات الدولية.

رئيس جامعة القاهرة يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس جامعة القاهرة داخل لجنة الانتخابات الرئاسية

ودعا رئيس جامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، إلى ضرورة المشاركة الحرة الفعالة في الانتخابات الرئاسية لأن مصر هي الأهم؛ والانتخابات تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

كما دعا رئيس جامعة القاهرة جموع الشعب المصري إلى المشاركة في التصويت الحر انطلاقا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الحرية التامة، ودون أي إجبار.