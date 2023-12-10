الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الوطنية للانتخابات تنعى مواطنين من الناخبين توفيا أثناء الإدلاء بأصواتهما

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في  لجان الاقتراع كافة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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الهيئة الوطنية للانتخابات: النتيجة ستكون معبرة عن رغبة الناخبين

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بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل الاقتراع في الداخل

 ووقفت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

 جاء ذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين الذي فاق كل التوقعات.

 وأعربت الهيئة الوطنية للانتخابات عن شكرها العميق لجموع أبناء الوطن، والذين أظهروا وعيًا عميقًا بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والتمسك بإعمال حقوقهم الدستورية والقانونية.

 ونعت الهيئة الوطنية للانتخابات، بكل حزن وأسى، المرحومة السيدة/ عزيزة توفيق محمود علي رجب، التي وافتها المنية عن عمر ناهز 63 عامًا أثناء تواجدها للإدلاء بصوتها الانتخابي أمام إحدى لجان الاقتراع بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وكذا المرحوم السيد/ صابر توفيق صابر يوسف، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 55 عامًا خلال قيامه بالإدلاء بصوته أمام إحدى لجان الاقتراع بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية.

 وأعرب مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز التنفيذي للهيئة، عن خالص العزاء لأسرتي المواطنين المذكورين، اللذين توفيا أثناء مشاركتهما في الاستحقاق الانتخابي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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