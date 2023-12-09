السبت 09 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الهيئة الوطنية للانتخابات: النتيجة ستكون معبرة عن رغبة الناخبين

التصويت في الانتخابات
التصويت في الانتخابات الرئاسية

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تجدد ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن رغبة الناخبين.

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وصول القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالمحافظات وجاري تسليمهم أوراق الاقتراع

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وصول جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية إلى محافظاتهم

رسم خريطة المستقبل

أضاف “بدوي” خلال كلمة تُذاع على الهواء مباشرة على شاشة إكسترا نيوز : “شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبّوا نداء الوطن، ربنا اهدِ على طريق الحق سبيلنا واحفظ البلاد من كل مكروه”.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم.

العملية الانتخابية

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جار الآن تسلم القضاة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.

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