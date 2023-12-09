الهيئة الوطنية للانتخابات: النتيجة ستكون معبرة عن رغبة الناخبين

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تجدد ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن رغبة الناخبين.

رسم خريطة المستقبل

أضاف “بدوي” خلال كلمة تُذاع على الهواء مباشرة على شاشة إكسترا نيوز : “شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبّوا نداء الوطن، ربنا اهدِ على طريق الحق سبيلنا واحفظ البلاد من كل مكروه”.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم.

العملية الانتخابية

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جار الآن تسلم القضاة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.