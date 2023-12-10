ندوة عن أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية في cic بحضور "قيادات التنسيقية"

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة فى الCIC ، وذلك في ضوء اهتمامها بتوعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية، بناءً على دعوة من الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة المعهد الكندي العالي للإعلام .

وضم وفد التنسيقية، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب أحمد فتحي مقرر لجنه الشباب بالحوار الوطنى ووكيل اول لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية ريهام الشبراوي، محمود الماظ، أسامة النادي، رشيدة دعبس، شيريهان القشاوي.

وجاء المؤتمر بحضور الدكتور ممدوح القاضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة معاهد CIC ،والدكتورة آمال الغزاوي،عميد كلية الإعلام، الدكتورة رانيا محمد طاهر رئيس قسم الإدارة.

وأوضح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية التقدم الديمقراطي الذي تم في مصر منذ عام 2015 حتى الآن و كيفية قيام مصر بصناعة ديمقراطية مصرية خالصة وعدم استجابتها لأي ضغوطات لتصدير الديمقراطية لها من الغرب، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأنها تعبير حقيقي عن الشخصية المصرية وأن دعوات المقاطعة هى دعوات تستهدف بناء الدولة.

فيما أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وأنهم الطريق نحو النهوض والتقدم، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على عقد المنتديات والمؤتمرات للشباب كل عام لإطلاق حوار موسع مع الشباب من أجل الاستجابة لتطلعاتهم واحتياجاتهم ومناقشة مشكلاتهم، مضيفًا وأخيرًا إطلاق الحوار الوطني للاستماع للتحديات التي تواجه رواد الأعمال والاتحادات والأنشطة ا

وقالت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن المشاركة في الانتخابات لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية، لأن المرأة بعد المشاركة تشعر بأن لها دور ومسئولية، وكانت سببًا في الاختيار، مضيفة أن مشاركة المرأة مهمة في الانتخابات خاصة وأن العالم كله ينظر إلى مصر.

و طالب الطلاب وإدارة الجامعة، بعقد المزيد من اللقاءات وورش العمل مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ندوة عن أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية