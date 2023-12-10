الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر من منظور الصحافة العربية والغربية

تابعت وكالات الأنباء العالمية والصحف العربية انتخابات الرئاسة المصرية 2024، التي فتحت أبوابها لمراكز الاقتراع في مصر صباح اليوم الأحد في ظل متغيرات دولية وإقليمية واقتصادية، تأتي في مقدمتها أزمة اقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويتنافس فيها 4 مرشحين هم عبد الفتاح السيسي، رئيس حزب الوفد المصري الدكتورعبدالسند يمامة، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المصري فريد زهران ، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المصري حازم عمر.



نشرت جريدة الأنباء الكويتية، تقرير بعنوان بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية وأشار التقرير الي خطوات اجراء سير العملية الأنتخابية في البلاد وتجمع المواطنين في مراكز الاقتراع.

ونشرت جريدة الأنباء السعودية نبأ بعنوان بدء عمليات الاقتراع في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية وأشارت الي بعض المعلومات عن المنافسين في الانتخابات التي تستمر على مدى 3 أيام متتالية، 4 مرشحين رئاسيين هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المصري فريد زهران، ورئيس حزب الوفد المصري الدكتور عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المصري حازم عمر.

وكالة سي ان ان نشرت تقريرا بعنوان : مصر.. توافد على صناديق الاقتراع مع بدء التصويت بانتخابات الرئاسة 2024 أشارت فيه الي انطلاق عمليات التصويت و الاستعدادات الأمنية لتأمين سير عمليات التصويت في انحاء البلاد.

اما وكالة بي بي سي نشرت تقريرا بعنوان كيف تسيطر حرب غزة على أجواء انتخابات الرئاسة المصرية؟

وأشارت الوكالة الي الحالة النفسية للمواطنين المصريين التي تأثرت سلباً بما يحدث في غزة، وجعلت كثيرين يهتمون بمتابعة مجريات الحرب عبر مختلف وسائل الإعلام، وهو ما جعل أولوية الإعلام المصري تتوجه أيضاً لما يحدث في غزة.

وحسب البي بي سي أن حرب غزة قد أثرت بشكل مباشر على حملات المرشحين الدعائية، فجعلت الملف الفلسطيني حاضراً بقوة في خطابهم السياسي، خلال جولاتهم الانتخابية.

وسلطت الضوء علي تصريحات مرشح حزب الوفد الدكتورعبد السند يمامة، ودعوته لتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي وعلاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل، ومراجعة اتفاقية السلام، وهو أمر يؤكد عليه أيضا حازم عمر مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي يدين السياسات الإسرائيلية ويدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة القابلة للحياة.

وبدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في مصر (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش)، ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم حتى التاسعة مساءً.

ويحق لـ 67 مليون ناخب مصري الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد لفترة رئاسية مدتها 6 سنوات وتتكون لجان الاقتراع من 400 لجنة عامة، و11 لجنة فرعية..

ويشرف على الانتخابات نحو 20 ألف قاض، مع وجود 14 مؤسسة أجنبية تتابع العملية الانتخابية، ومن المقرر إعلان النتائج بصورة رسمية في 18 ديسمبر الجاري .

وفيما يلي تفاصيل عن المرشحين:

عبد الفتاح السيسي

السيسي (68 عاما) كان وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بين عامي 2012 و2013 ومديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع بين عامي 2010 و2012.

استقال من القوات المسلحة عام 2014 ليترشح للرئاسة.

أُعلن فوزه بنسبة 97 بالمئة من الأصوات، ليصبح الرئيس الثامن لمصر.

حصل على فترة ولاية ثانية بعد 4 سنوات بنفس هامش الفوز.



عبد السند يمامة

عبد السند يمامة (71 عاما) محامٍ وأستاذ في القانون الدولي، وهو مرشح عن حزب الوفد أقدم حزب ليبرالي في مصر.

قال يمامة إنه يود فرض حد أقصى للرئاسة لفترتين مدة كل منهما 4 سنوات.

يدعم اليمامة إجراء تعديلات الدستورية مع التركيز على الحقوق والحريات والإصلاح الاقتصادي الذي يقول إنه سيسمح بإقامة اقتصاد حر.



فريد زهران

يرأس زهران (66 عاما) الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي تأسس بعد ثورة 25 يناير 2011.

يتبنى الحزب أيدولوجية الديمقراطية الاجتماعية ويقوم على مجموعة من المبادئ مثل العدالة الاجتماعية والمواطنة والأمن وسيادة القانون.



حازم عمر

يعد حازم عمر، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أصغر المرشحين سنا في السباق، ويبلغ من العمر 59 عاما.

دعا أيضا إلى التركيز على النمو الاقتصادي المحلي والزراعة والطاقة والتجارة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من شح مستمر منذ فترة في العملات الأجنبية وتضخم شبه قياسي.

