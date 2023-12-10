رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المستشار "عبدالرازق" على أهمية أن يحرص المصريون على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، والتي تمتد لـ 3 أيام، مشيرًا إلى أن المشاركة تساهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية.

وأضاف رئيس الشيوخ، أن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، مشيرًا إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، نظرًا لأهمية المنصب، وهو ما يستدعي منا جميعا أن نحرص على المشاركة الكثيفة في الانتخابات التي انطلقت.

وثمّن المستشار "عبدالرازق " دور قضاة مصر، من مختلف الجهات والهيئات القضائية، والهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على الانتخابات داخل البلاد، مؤكدًا أن القضاة لطالما كانوا في صدارة فئات الشعب التي تلبي نداء الوطن، مؤكدا أن الإشراف القضائي على الانتخابات، هو ضمانة أساسية لنزاهتها وأن تأتي الأصوات في صناديق الانتخاب معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.



