الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس التنظيم والإدارة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويدعو المواطنين لاستخدام حقهم الدستوري

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة استراحة الديزل بمنطقة الدقي.

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نقيب المعلمين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة محمد على محجوب بالتبين في القاهرة

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رئيس جامعة دمنهور يدلى بصوته فى الإنتخابات الرئاسية

ودعا رئيس الجهاز المواطنين لاستخدام حقهم الدستوري والقانوني والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي، لخلق حالة من الاصطفاف الوطني خلف الرئيس المنتخب بما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية، ويسهم في استكمال جهود التنمية ومواجهة التحديات التي تحدق بالوطن من كافة الاتجاهات، في ظل عالم يموج بالأزمات والتغيرات الجيوسياسية، مؤكدًا أن بلدنا مصر تستحق الكثير من عطاء وانتماء أبنائها.

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