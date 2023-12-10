الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أصغر ناخب في مصر يشارك بالانتخابات الرئاسية برمسيس

الطفل محمد أصغر ناخب
الطفل محمد أصغر ناخب في مصر يشارك بالانتخابات الرئاسية

شهدت مدرسة الحرية الاعدادية المشتركة برمسيس اقبالا كثيفا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط تكثيف أمنى مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تحدث تعكر صفو الاستحقاق الدستوري. 

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أسعار الخضار اليوم الأحد في أول أيام الانتخابات الرئاسية بالسوق المحلي

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انطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية في يومها الأول بسوهاج

 شارك طفل يدعى " محمد احمد" في الانتخابات برفقة والدته قائلا" تحيا مصر". وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

 كانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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