أسعار الخضار اليوم الأحد في أول أيام الانتخابات الرئاسية بالسوق المحلي

تشهد أسعار الخضار خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المحلية للمستهلك، استقرارًا، ويتراوح سعر الفاصوليا مابين 5.5 إلى 8.5 جنيهات، ويتراوح سعر البطاطا مابين 3 إلى 6 جنيهات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات، وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد بالاسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن بالنسبة لأسعار السلع، لاسيما أسعار الفواكة والتي تهم كل بيت مصري، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضار صباح اليوم الأحد

الخضار

- يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 8 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 23 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 7 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 5.5 إلى 8.5 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3.5 إلى 6.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 5 إلى 8.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 8.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 9 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 20 إلى 28 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 9 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر الخيار صوب من 9 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 9 من إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر البامية من 35 إلى 45 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر الثوم من 40 إلى 70 جنيه

- يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات