محافظ الجيزة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالعمرانية

أدلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بشارع ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية بجوار إدارة العمرانية التعليمية.



ومن المقرر أن يقوم بعد قليل المحافظ في أول يوم للانتخابات الرئاسية بجولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد ثقة المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها.