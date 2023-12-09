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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 16

الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد

اختتمت اليوم منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة تسببت في تغيرات بجدول ترتيب الدوري روشن نرصدها لكم في السطور التالية:

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أهلي جدة يتعثر أمام الرائد في الدوري السعودي

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رياض محرز يقود الهجوم..تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي

أقيمت مباريات الجولة 16 على 3 أيام، شهد اليوم الأول فوز الحزم على الفتح بثنائية، سقوط الاتحاد على يد ضمك بثلاثية في مفاجأة من العيار الثقيل وتعادل الشباب مع الاتفاق سلبيًا.

وفي اليوم الثاني فاز الهلال على الطائي 2-1، كما فاز التعاون على الفيحاء برباعية مقابل هدف، وفاز الخليج على أبها بثلاثية، ثم حقق النصر فوزًا عريضًا على الرياض برباعية مقابل هدف.

وفي ختام الجولة سقط الأهلي في فخ التعادل على يد الرائد، حقق الوحدة الفوز على الأخدود بهدفين دون رد.

وجاء ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة 16 كالأتي :

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