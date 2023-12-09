المشدد 10 سنوات للمتهم"أحداث رمسيس"

قضت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم، برئاسة المستشار محمد عمار، بالسجن المشدد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.