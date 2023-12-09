الأهلي يتوج بـ السوبر المصري لليد على حساب الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26/24، ليتوج بلقب السوبر المصري ، في المباراة ‏التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.‏

وقدما الفريقين عرضًا قويًّا خلال شوطي المباراة، فنجح الأهلي في تنظيم دفاعه وسرعة في تنفيذ الهجمات المرتدة، حيث تألق عبد الرحمن طه حارس ‏مرمى الفريق، وتصدى للعديد من الأهداف المحققة، بينما سجل ياسر سيف ومحسن رمضان وأحمد هشام سيسا وعمر خالد كاستيلو ‏عدة أهداف حاسمة، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 12-11.‏

بينما شهد الشوط الثاني استمرار تفوق الفريقين كل منهما في فترات معينة من المباراة، فقد تألق أحمد عادل وأحمد خيري وعبد الرحمن فيصل ونبيل شريف ومحمد لاشين، وتنوعت ‏هجمات الأهلي ما بين الاختراقات المؤثرة والتصويبات بعيدة المدى، ورغم عودة الزمالك وإدراكه التعادل، إلا أن الفريق استعاد ‏توازنه ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 26-24 ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.‏

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في السوبر المصري:‏ محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، عمر خالد "كاستيلو"، أحمد ‏هشام "سيسا"، محسن رمضان، عمر سامي، محمد لاشين، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن فيصل.

وأيضًا: نبيل شريف، محمد مجدي، ‏سيف هاني "فوكس"، أحمد خيري، أحمد راضي، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف‎.

بينما يضم الجهاز الفني للفريق كلا من:

ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو لوسيرت ‏مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي ‏التدليك‎.‎‏ ‏