الأهلي يتوج بـ السوبر المصري لليد على حساب الزمالك
حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26/24، ليتوج بلقب السوبر المصري ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.
وقدما الفريقين عرضًا قويًّا خلال شوطي المباراة، فنجح الأهلي في تنظيم دفاعه وسرعة في تنفيذ الهجمات المرتدة، حيث تألق عبد الرحمن طه حارس مرمى الفريق، وتصدى للعديد من الأهداف المحققة، بينما سجل ياسر سيف ومحسن رمضان وأحمد هشام سيسا وعمر خالد كاستيلو عدة أهداف حاسمة، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 12-11.
بينما شهد الشوط الثاني استمرار تفوق الفريقين كل منهما في فترات معينة من المباراة، فقد تألق أحمد عادل وأحمد خيري وعبد الرحمن فيصل ونبيل شريف ومحمد لاشين، وتنوعت هجمات الأهلي ما بين الاختراقات المؤثرة والتصويبات بعيدة المدى، ورغم عودة الزمالك وإدراكه التعادل، إلا أن الفريق استعاد توازنه ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 26-24 ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.
وتضم قائمة الأهلي المشاركة في السوبر المصري: محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، عمر خالد "كاستيلو"، أحمد هشام "سيسا"، محسن رمضان، عمر سامي، محمد لاشين، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن فيصل.
وأيضًا: نبيل شريف، محمد مجدي، سيف هاني "فوكس"، أحمد خيري، أحمد راضي، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف.
بينما يضم الجهاز الفني للفريق كلا من:
ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.