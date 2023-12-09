"فيتش" تتوقع 80 دولارا سعر برميل النفط في 2024

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 80 دولارا للبرميل في العام القادم من متوسط متوقع عند 82 دولارا للبرميل في العام الجاري.

أسعار النفط

وذكرت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي أن أسعار النفط ستهبط إلى 70 دولارا للبرميل في 2025 .

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في تعاملات الجمعة بعد بيانات أميركية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75.84 دولار للبرميل عند التسوية بارتفاع 1.79 دولار أو 2.4%، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية إلى 71.23 دولار بارتفاع 1.89 دولار أو 2.7%.

وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8% بعد أن سجلا في تعاملات، الخميس، أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو، في مؤشر على أن كثيرا من المتعاملين يرون أن السوق تشهدا فائضا في الإمدادات.

كانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية خفضت الشهر الجاري تقديراتها لسعر خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بنهاية العام المقبل إلى 75 دولارا و70 دولارا للبرميل على الترتيب بالمقارنة مع 85 دولارا و80 دولارا في تقديرات سابقة، وتوقعت أن يبلغ الطلب على النفط ذروته قريبا من 2026.

روسيا: تحالف "أوبك+" مستعد لاتخاذ إجراءات مناسبة إذا احتاجت السوق النفطية

"أوبك+"

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الجمعة، إن تحالف "أوبك+" الذي يضم كبار منتجي النفط سيكون مستعدا لاتخاذ قرار إذا تطلبت السوق ذلك.

وقال نوفاك للصحافيين "سنقوم بتحليل الوضع في سوق النفط، وسنتخذ القرارات المناسبة عند الضرورة".

واتفق تحالف "أوبك+" الأسبوع الماضي على خفض طوعي للإمدادات بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا، تضمن تمديد الخفض الطوعي الحالي من السعودية وروسيا الذي يبلغ 1.3 مليون برميل يوميا لدعم سوق النفط الراكدة.

لكن القرار لم يفلح في تحقيق استقرار أسعار النفط، حيث انخفض الخامان القياسيان للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.

وجاءت تصريحات نوفاك في أعقاب شكوك في أسواق النفط حول مدى الالتزام بتنفيذ الخفض الطوعي بالكامل.

ودعت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، الخميس، جميع أعضاء أوبك+ للانضمام إلى اتفاق لخفض الإنتاج لمصلحة الاقتصاد العالمي، بعد أيام فحسب من اجتماع احتدم فيه الخلاف بين أعضاء التحالف.

وقال نوفاك للصحافيين أمس الجمعة أيضا إن وضع سوق النفط يتطلب اتخاذ قرارات مشتركة متفق عليها.