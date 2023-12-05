أسعار النفط تستقر وسط شكوك في تأثير خفض أوبك بلس

شهدت أسعار النفط، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023، إثر تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك بلس.

العقود الآجلة لخام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 78.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 73.09 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباءا لعمانية.

فيما سجل مؤشر الدولار ارتفاعًا بشكل طفيف مقابل الين خلال تعملات اليوم الثلاثاء5-12-2023، في آسيا إلى 23ر147، بما يوقف سلسلة انخفاضه خلال نوفمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام، ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب على النفط.

واتفقت مجموعة أوبك بلس التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميًّا وذلك للربع الأول من عام 2024.

"النفط يجب أن يبقى تحت الأرض" تؤدي إلى فوضى

قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، خلال حلقة نقاشية بقمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد في دبي، إن القول بأن النفط يجب أن يبقى تحت الأرض لن يؤدي إلى تحول في مجال الطاقة بل إلى الفوضى في هذا المجال.

وأضاف "لا نشعر بأن تشويه سمعة هذا القطاع نهج بناء".

وكان الغيص، قد اتهم وكالة الطاقة الدولية بتشويه سمعة صناعة النفط والغاز، في أحدث خلاف بين المجموعتين بشأن سياسة المناخ الأسبوع الماضي.

وفي أكتوبر الماضي، أكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، على هامش إطلاق تقرير (آفاق النفط العالمية) في العاصمة السعودية الرياض إن التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة العالمي.

وأضاف "الدعوات المطالبة بوقف الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة مضللة ويمكن أن تؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة والاقتصاد"

يذكر أن أعمال مؤتمر المناخ التابعة للأمم المتحدة "COP28" انطلقت في نهاية الشهر الماضي في دبي، ومن المقرر أن تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.