الزمالك يسعى لتأكيد الصدارة على حساب ساجرادا في الكونفدرالية الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره ساجرادا مساء اليوم، في المباراة التى تجمعالفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

الزمالك..

ويسعى معتمدجمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة أمام ساجرادا ومواصلة الصدارة لحسم التأهل للدور المقبل دون الدخول في حسابات معقدة.

وتقام مباراة الزمالك وساجرادا على استاد السلام بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

ويتواجد فريق الزمالك ترتيب المجموعة في بطولة كأس الكوفندرالية ولديه في رصيده 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من الكونفدرالية بهدف دون رد، بجانب تحقيق انتصاراً كبيراً على سوار الغيني برباعية بالجولة الثانية لدور المجموعات.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم، بمعنويات عالية بعدما حقق 4 مباريات متتالية بعد أن تولى معتمد جمال المهمة الفنية خلفًا للمدرب خوان أوسوريو خلال شهر نوفمبر الماضي حيث استهل معتمد جمال مشواره مع الزمالك بفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، ثم انتصارين في بطولة الكونفدرالية أمام أبو سليم الليبي وسوار كوياه الغيني، تخللهما فوز في الدوري المصري على مودرن فيوتشر.