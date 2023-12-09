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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شيكابالا وزيزو يقودان تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

 أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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شيكابالا وزيزو يقودان تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية

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حافلة الزمالك تصل ستاد السلام

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بعثة يد الأهلي تتحرك لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني  - محمد عبدالشافي .

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

في خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

 ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.
 

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