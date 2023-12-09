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السبت 09 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الونش يدعم الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي

الونش
الونش

حرص محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد السلام لمؤازرة الأبيض في مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء اليوم في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

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معتمد جمال يكشف موعد عودة الونش للمشاركة مع الزمالك

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طبيب الزمالك يكشف سبب سفر الونش للإمارات

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الزمالك يكشف سبب سفر الونش إلى الإمارات


وكان "الونش" عاد إلى القاهرة مؤخراً قادما من الإمارات بعض الخضوع لقياسات طبية تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني  - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء  ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما  وناصر منسي وسامسون أكينيولا.
 

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الونش يساند الزمالك أمام سولار الجيبوتي

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