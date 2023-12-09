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الأهلي يتوج بـ السوبر المصري لليد على حساب الزمالك
السبت 09 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حافلة الزمالك تصل ستاد السلام

الزمالك
الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  إلى ستاد السلام، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء اليوم  السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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بعثة يد الأهلي تتحرك لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

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أحمد سليمان ومحمد طارق يستقبلان مؤمن زكريا في مقر الزمالك

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل أنجولا.
 

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:
 

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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