بعثة يد الأهلي تتحرك لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، من مقر الإقامة بالإمارات إلى صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة لمواجهة الزمالك، في الرابعة عصر اليوم على كأس السوبر المصري.

قائمة يد الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

ضمت قائمة "رجال يد الأهلي" المشاركة في السوبر المصري الأتي:‏

محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، عمر خالد "كاستيلو"، أحمد هشام "سيسا"، محسن رمضان، عمر سامي، محمد لاشين.

وعبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف، محمد مجدي، سيف هاني "فوكس"، أحمد خيري، أحمد راضي، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف.

بينما يضم الجهاز الفني للأهلي كلا من:

ديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.