ديسمبر "الأسود".. الحداد يخيم على أسرة الوسط الفني

سادت حالة من الحزن والآسى علي أسرة الوسط الفني خلال شهر ديسمبر 2023، حيث أصبحت فاجعة الموت تأتي بشكل مستمر دون توقف وتخيم علي قلوب أحبائهم، نظراً لإستمرار الأعلان عن نبأ الوفاة يومياً ولكن مع تغيير اسم الشخص الذي تفقده الساحة الفنية بشكل مأساوى.

أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، في 3 ديسمبر الحالى، بشكل مفاجئ أثر حادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، أودي بحياته عن عمر يناهز 84 عامًا، لتفجع الأسرة الفنية جيعها لرحيله.

وحرص العديد من مشاهير ونجوم الفن على وداع الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور قبل دفن جثمانه في مثواه الأخير، ومواساة ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور، التي كانت تجمعها علاقة صداقة قوية مع والدها، وتعتمد عليه فى حياتها بشكل عام، وكان في مقدمتهم كل من أحمد السقا، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، حنان مطاوع، دنيا سمير غانم، ميرفت أمين.

المخرج إيساف إسماعيل

توفي مخرج المنوعات بالقناة الأولى والهيئة الوطنية للإعلام إيساف إسماعيل فى 4 ديسمبر الجاري، وتم تشييع الجنازة من مسجد الحصري فى السادس من أكتوبر.

ساد الحزن يخيم علي الكثيرين من العاملين بالتفزيون المصري، بعد وفاة إيساف إسماعيل نظرًا لمساعداته الكبيرة في العديد من البرامج لسنوات طويلة، وحرصت نقابة المهن السينمائية على نعي الراحل في بيان رسمي.

ناهد فريد شوقي

لم تمر ساعات قليلة على رحيل الفنان أشرف عبدالغفور، حتى استقبلت العائلة الفنية نبأ رحيل المنتجة القديرة ناهد فريد شوقي يوم 5 ديسمبر، نجلة وحش الشاشة فريد شوقي، بعد أن مكثت داخل العناية المركزة لبضعة أيام، حتي فارقت الحياة بعدها عن عمر ناهز 72 عامًا، تاركة خلفها أعمال فنية ذو قيمة كبيرة.

حيث أن أثناء الحظات الأخيرة من وفاتها، لم تشهدها ابنتها وصديقة عمرها الفنانة ناهد السباعي، بسبب سفرها خارج مصر لتصوير أحدث أعمالها الدرامية فى لبنان، ولم تتمكن من العودة لإلقاء نظرة الوداع على والدتها.

واستقبلت الفنانة ناهد السباعي، مساء أمس الخميس، عزاء والدتها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مع خالتها الفنانة رانيا فريد شوقي، وسط حضور كبير من مشاهير ونجوم الفن، من بينهم يحيى الفخراني، لبلبة، خالد زكي، فيفي عبده، دينا، أحمد حلمي، هاني رمزي والذين كانوا فى حالة حزن شديدة.

شقيق أحمد حلمي

ومازال الحزن يسيطر علي الوسط الفني، لم يمر أقل من 24 ساعة، حتى أعلن الفنان أحمد حلمي، وفاة شقيقه خالد، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون العزاء، يوم الأحد القادم داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشيع أحمد حلمي، جنازة شقيقه فى مسجد ناصر ببنها، بمحافظة القليوبية، بينما حرصت زوجته مني زكي، على مساندته، وسيتم تلقي العزاء للأسرة ومحبينه، بمنطقة المنشية فى بنها، من داخل مسجد عبد المنعم رياض، عقب صلاة المغرب، وشهدت مراسم تشييع الجنازة لقطات مؤثرة لأحمد حلمي، الذي انهار من البكاء بجانب جثمان شقيقه، فى وداعه الأخير.

والدة زوجة مصطفى خاطر

وما أشبه الليلة بالبارحة، أعلن الفنان مصطفى خاطر، وفاة حماته عبر خاصية الاستورى بحسابه الرسمي بموقع انستجرام، قائلا: "توفيت إلى رحمة الله حماتي أم محمد هلال، وصلاة الجنازة في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بعد صلاة العصر إن شاء الله، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة".

شقيق طاهر أبو ليلة

أعلن الفنان طاهر أبو ليلة قبل قليل عن وفاة شقيقه محمد فاروز، وطلب من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

نشر طاهر أبو ليلة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" : "توفي إلى رحمة الله تعالى أخي / محمد فاروز (إنا لله وانا إليه راجعون) والعزاء غدًا بإذن الله، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

الملحن وليد جويد

مازال الآلم يسيطر على الجميع، بعدما أعلنت ابنة الملحن وليد جويد وفاته، صباح اليوم، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وسط أجواء من الحزن والآسى بين رواد السوشيال ميديا ومشاهير ونجوم الفن.

أشرف عبد الغفور

المخرج إساف إسماعيل

ناهد فريد شوقي