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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم الفانتازي "حوجن" يطلق الإعلان الرسمي الثاني| موعد طرحه بالسينمات في السعودية

فيلم حوجن
فيلم حوجن

طرحت "إيمج نيشن أبوظبي" و"استوديوهات MBC" و"فوكس ستوديوز" الإعلان الرسمي الثاني للفيلم الروائي الخيالي "حوجن" للمخرج ياسر الياسري، وذلك عقب العرض العالمي الأول للفيلم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023، كما حظى أيضا بعرضين إضافيين في فوكس سينما خلال أيام المهرجان، ومن المفترض عرض الفيلم في دور العرض بالسعودية ابتداء من 4 يناير 2024.

فاز فيلم "حوجن" على إشادات نقدية دولية، حيث وصفته سكرين دايلي بالملحمة الفانتازية الطموحة، التي تضاهي جودته أفلام هوليوود الضخمة، بينما جاء في فارايتي أن الفيلم فانتازيا مبهرة بصريا بأسلوب سرد ممتع ومسلي، تنقل صورة معاصرة للأساطير العربية القديمة في العصر الحديث.

 

فيلم "حوجن"

تدور قصة فيلم "حوجن"، المقتبس من رواية الكاتب إبراهيم عباس "حوجن" الأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية، بين التراث الشعبي وجملة من الموضوعات العصرية، ويتناول الفيلم مزيجا من الأحداث الخيالية والرومانسية بطلها جني طيب "براء عالم" يعيش بين البشر في مدينة جدة العصرية والذي يكتشف حقيقة نسبه الملكي، لتبدأ رحلته ومغامراته في مواجهة الشر لاستعادة حقه، محاولا الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر، وبينما تمضي القصة في أحداثها، فجأة تنشأ علاقة رومانسية بينه وبين فتاة تدعى سوسن "نور الخضراء"، وهي طالبة شابة تدرس الطب.

 

تفاصيل فيلم "حوجن" 

شارك في تأليف الفيلم كل من ياسر الياسري، وإبراهيم عباس، وسارة طيبة، وحسام الحلوة، وهو إنتاج تنفيذي من ماجد الأنصاري "زنزانة" وسعد البطيلي "كرز"، وتم إنتاج الفيلم من قِبل ياسر الياسري عبر شركته للإنتاج "أكس برودكشنز"، بينما نشرت الرواية الأدبية عبر دار "يتخيلون للنشر والتوزيع"، التي أسسها ياسر بهجت وإبراهيم عباس.

فيلم حوجن
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