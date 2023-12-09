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السبت 09 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد عزاء والدة زوجة مصطفي خاطر بمسجد الشرطة

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

يستقبل الفنان مصطفى خاطر، عزاء والدة زوجته، اليوم السبت، بمسجد الشرطة، بعد صلاة المغرب، وذلك بقاعة الكريم، وسط حضور الأقارب والأصدقاء ومشاهير ونجوم الفن.

موعد عزاء والدة زوجة الفنان مصطفي خاطر 

أعلن الفنان أحمد عبد الحميد، عن موعد ومكان عزاء حماة مصطفى خاطر، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" معلقاً :"البقاء والدوام لله- عز و جل- نتقبل خالص العزاء في حماتي الحاجة نادرة محمود حافظ غدًا السبت، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، قاعة الكريم، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وفاة والدة زوجة الفنان مصطفي خاطر

وكان مصطفي خاطر أعلن وفاة والدة زوجته، عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "توفيت إلى رحمة الله حماتي أم محمد هلال، وصلاة الجنازة في المجمع الاسلامي بالشيخ زايد، بعد صلاة العصر إن شاء الله، أدعوا لها بالرحمة والمغفرة".

مصطفى خاطر 
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