وفاة الملحن وليد جويد بعد رحيل والدته بـ6 أشهر

أعلنت ابنة الملحن وليد جويد وفاته، صباح اليوم، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وسيطرت أجواء من الحزن والآسى بين رواد السوشيال ميديا ومشاهير ونجوم الفن.

أعمال الملحن الراحل وليد جويد

وليد جويد من الملحنيين الشباب الذين ظهروا على الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، تعاون مع نجوم الطرب بمختلف الدول العربية وأبرزهم الفنان تامر عاشور في أغنية يوم في عمري ألبومه "خيالي" كما تعاون مع عاشور أيضا في عدد من الأغانى وفي 3 أدعية دينية، كما تعاون مع الفنان عمرو دياب في أغنية " كنت في بالى" التي صدرت في البوم "كل حياتى" الذى طرح عام 2018 وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وكانت من كلمات نادر عبد الله وتوزيع أسامة هندى.

وكانت والدة الراحل توفت في شهر يونيو الماضي وبالتحديد في 15 يونيو بعد صراع مع المرض، وأعلن وقتها عبر حسابه على الفيسبوك.

وتربط الملحن الراحل عدة علاقات في الوسط الغنائي، أبرزها محمد حماقي وحسام حبيب ومحمد نابلسي وغيرهم من الفنانين، الذي كان دائم الكتابة عنهم ونشر صوره معهم عبر الفيسبوك.