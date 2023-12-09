السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وفاة شقيق الفنان طاهر أبو ليلة

طاهر أبو ليلة
طاهر أبو ليلة

أعلن الفنان طاهر أبو ليلة قبل قليل عن وفاة شقيقه محمد فاروز، وطلب من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفاة شقيق طاهر أبو ليلة 

نشر طاهر أبو ليلة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" : "توفي إلى رحمة الله تعالى أخي / محمد فاروز (إنا لله وانا إليه راجعون) والعزاء غدًا بإذن الله، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

فيلم مستر إكس

من ناحية أخري، شارك الفنان طاهر أبو ليلة في فيلم مستر أكس والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد.

أبطال فيلم مستر إكس


فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

قصة فيلم مستر إكس


وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول رجل عصابات يقوم بدوره أحمد فهمي، ولكنه يقع في حب محامية تقع في طريقه أثناء تأديته لبعض أعماله، فيحاول جاهدًا بأن يبعد عنها كل الأخطار التي تتعرض لها نتيجة عملها، حيث يدور الأمر في إطار كوميدي.

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