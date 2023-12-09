السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عاصي الحلاني يستعد لإحياء حفل غنائي في سوريا بمناسبة الكريسماس

عاصى الحلانى
عاصى الحلانى

يستعد الفنان عاصى الحلانى لإحياء حفلاً غنائياً بمناسبة الكريسماس فى سوريا، يوم 25 ديسمبر الحالي، ويقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغنياته المفضلة لدى جمهوره، بمناسبة الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

                 

زفاف ابنة عاصى الحلانى

واحتفل اللبناني عاصى الحلانى مؤخراً بزفاف ابنته الفنانة ماريتا الحلانى على كميل أبي خليل بحضور الأهل والأصدقاء، وشهد الحفل لحظات مؤثرة اللبناني، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء قبل تسليم ابنته لعريسها، وظهر ذلك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

 

حفل عاصى الحلانى بألمانيا

وأحيا عاصى الحلانى، مؤخراً، حفلاً غنائيًا فى ألمانيا، وقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغنياته منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ.

 

 

آخر أعمال عاصى الحلانى

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أغنيات عاصى الحلانى هى أغنية "تعرف شنو أحبك"، التي طرحها على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وتعد الأغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان الدبس.

عاصى الحلانى
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