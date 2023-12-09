غدا.. انطلاق برنامج الصيدلي المقيم الدولي بمستشفى 57357

يجهز مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، للدفعة السادسة ببرنامج الصيدلي المقيم الدولي، والذي ينطلق غدا الأحد 10 ديسمبر 2023، وهو البرنامج المعتمد من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي "ASHP"، في مجال الصيدلة الإكلينيكية، والذي يستقبل خريجي كليات الصيدلة بمصر والوطن العربي، خاصة بعد اعتماد هذا البرنامج رسميا من قبل هيئة التخصصات الطبية السعودية العام الماضي.

وقالت د. منال زمزم، مدير التعليم المستمر والتطوير بمستشفى 57357، أن ذلك جاء عقب تخريج الدفعة الخامسة من البرنامج مؤخرا، وكان عددها 17 صيدلي مقيم من بينهم 9 مصريين، و 7 سعوديين، وصيدلانية من الأردن، درسوا لمدة عام كامل داخل أقسام الصيدلة الإكلينيكية المختلفة بالمستشفى، وقام بالتدريب فيها صيادلة خبراء في 30 تخصص داخل صيدلية 57357.

واستطرد د. أحمد أنور، مدير التعليم والتدريب الصيدلي بمستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، أنهم قاموا خلال فترة الدراسة العملية بإجراء أبحاث علمية في مجال الصيدلة الإكلينيكية، وتم عرضها على اللجنة العلمية بالمستشفى لتقييمها، وقبولها أو التعديل عليها، لإجازتها، حيث أنها جواز عبور المتدرب للحصول على الشهادة الرسمية المعتمدة من المستشفى والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي.

وقال أنور، أن المتقدم للحصول على البرنامج، يجب أن يكون متفرغا للتواجد داخل المستشفى لمدة 5 أيام أسبوعيا، على مدار 12 شهرا، يتعلم خلالها كافة أساليب تطبيق الصيدلة الإكلينيكية، مما يؤهله أن يكون محترفا في مجال عمله، والترقي في المناصب، ويساعده على تقديم الخدمة الصيدلانية الآمنة للمرضى، وضمان استخدام الدواء بأعلى فاعلية وأقل أثار جانبية، مما يدعم الخدمة المقدمة داخل أي منشأة صحية يعمل بها هؤلاء الصيادلة الخريجين من البرنامج، وبما ينعكس على مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويتم اختيار الصيادلة الملتحقين بالبرنامج من خلال إجراء مقابلات شخصية لكل متقدم، مع لجنة مكونة من قيادات المستشفى والتعليم والصيدلة، يتم خلالها معرفة وفحص سمات المتقدم الشخصية والعملية والعلمية والمهارية، عبر مجموعة من الأسئلة، يتم تقييم إجاباتها من خلال كل عضو باللجنة، ثم يحسب متوسط الدرجات، ويتم إرسال بريد الكتروني بالقبول بالدراسة في البرنامج لكل المقبولين بعد ذلك.

ومهاريا، يعمل البرنامج على تطوير المهارات الشخصية للمتدرب، حيث يتلقى محاضرات حول الإدارة والسمات الشخصية للقيادة، وطرق ومقومات التواصل الفعال مع الآخرين، وخاصة باقي الفريق الطبي.

وقالت د. سالى فكري، مدير برنامج الصيدلى المقيم الدولى فى 57357، أن المتدرب يجوب خلال فترة الدراسة، صيدلية صرف الدواء، ووحدة التحضير الكيماوي تحت الظروف المعقمة، وأدوار الأقسام الداخلية ومنها صيدلية الرعاية المركزة، وزرع النخاع، والتغذية العلاجية، والصيدلة النووية، وعلاج اليوم الواحد، والعيادات الخارجية.

وكذلك يتلقون التدريب في معمل قياس نسب الدواء، والتركيبات الصيدلانية، والرعاية التلطيفية، وصيدلية الرعاية النفسية، ومركز المعلومات واليقظة الدوائية، ووحدة العلاج الشخصي، وغيرها من التخصصات الصيدلانية التي توضح وتبرز دور الصيدلي الهام في رحلة علاج المريض.