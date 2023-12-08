النصر السعودي يهزم الرياض ويٌضمد جراح الديربي

فاز فريق النصر على نظيره الرياض بأربعة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

جاءت اهداف النصر عن طريق كريسيانو رونالدو واوتافيو واندرسون تاليسكا بواقع هدفين وسجل للرياض لاعبه اندريه غراي.

بهذه النتيجة ضمد النصر جراحه بعد الخسارة القاسية التي تلقاها من الهلال في ديربي الرياض، يوم الجمعة الماضي، في الدوري السعودي.

ويحافظ النصر على وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة في حين يحتل الرياض المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة بعدما فاز على الطائي في الجولة الحالية بهدفين لهدف.