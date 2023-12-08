كولر: الفرص الضائعة أكبر عدو لنا.. والأهلي لم ينهار

علق المدرب السويسري مارسيل كولر على تعادل فريق الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، “ لسنا سعداء بالنتيجة اطلاقا، اعتقد كان المفروض نكسب المباراة لأننا ضيعنا فرص كتيرة ودي أزمتنا الازلية ومندهش من إضاعة الأهداف بهذا الشكل الاهداف، الواحد بيقعد يهز دماغه ازاي بتضيع، كور في العارضة وانفرادات ".

وأضاف مدرب الأهلي “ الاهداف الضائعة اكبر عدو لنا الان، والحمد لله لم نخسر في نهاية المباراة من هجمة مرتدة، مش عارف التوفيق غايب بشكل كبير جدا، زعلان جدا على النتيجة، وسمعت ان الماتش التاني يانج وميدياما اتعادلوا، والوضع يبقى على ما هو عليه، ولازال كل الاحتمالات مفتوحة”.

وأتم تصريحاته “ أعتقد كلمة انهيار الفريق فيها مبالغة، والشوط الثاني اتيحت لنا فرص كثيرة، والمنافس لم يذهب سوى مرتين منهم الكرة اللي جاءت في العارضة، وكلمة انهيار في الشوط الثاني مبالغ فيها جدا ”.