كلام فى الهوا

الجمعة 08/ديسمبر/2023 - 07:58 م 12/8/2023 7:58:27 PM

للمصريين أمثلة شعبية تُشير إلى الندالة التى انتشرت بين الناس فى هذه الأيام، إذ يقول مثل منهم «إن بيت أبوك خرب خُدلك منه قالب»، هذا المثل لا ينحصر فى البيت الذى تربى فيه الشخص، إنما يتسع إلى كل مكان كان له تأثير عليه، مثل الحى والوطن ومكان العمل، ففى الغالب لا يشعر هذا الشخص الذى يسعى للحصول على أى مكاسب مهما كانت صغيرة فى حالة خراب بيت الأب، ولا يسعى إلى محاولة تعمير هذا البيت الذى يحمل لديه بالتأكيد الكثير من الذكريات، فهؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يوصفوا بغير أنهم أشخاص انتهازيون، ذلك الوصف هو أقل الأوصاف التى يمكن أن يوصف بها، فهذا الساعى إلى تشتيت الأسرة أو غلق المكان الذى عمل فيه لمجرد أنه تركه، ولا يهم من بداخله الآن. والحكايات كثيرة التى تؤكد تلك التصرفات غير السوية التى تتناول هؤلاء الانتهازيين الذين بمجرد أن يكون لديهم مصلحة أو مكسب فى حالة هدم بيت الأب يسارعون إلى الحصول على هذا المكسب حتى لو كان قالبًا من الطوب، هؤلاء يفعلون ذلك دون خشى أو تقدير لدور البيت فى تربيته أو تعليمه أو نشأته، هؤلاء انتزعت الرحمة من قلوبهم.

لم نقصد أحدًا!