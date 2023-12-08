سعر طن القمح اليوم الجمعة بالأسواق المصرية.. الروسي بكام

استقر سعر طن القمح، اليوم الجمعة، لدى تجار الجملة، خلال التعاملات في السوق المحلية، عقب التراجع خلال تعاملات الخميس 23 نوفمبر، بمقدار 200 جنيه للطن، كما استقر تداول سعر الكيلو للبيع للمستهلك خلال التعاملات اليومية.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تصريحات تليفزيونية، "نعمل على توعية الفلاحين بأهمية زراعة القمح، نستهدف زراعة 3 ملايين و900 ألف فدان قمح العام الحالي"، متابعًا أن الحقول الإرشادية تساهم في زيادة الإنتاجية.

وتابع الوزير: "نناشد الفلاحين بالاهتمام بزراعة القمح، الدولة تقدم تيسيرات للفلاحيين لزراعة القمح، التقاويم المعتمدة تساهم في زيادة مواجهة التغيرات المناخية"، وأوضح، أنه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نعلن عن سعر استرشادي للقمح من أجل طمأنة الفلاح، قائلًا إن هذا السعر يمكن زيادته من قبل الدولة.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن القمح اليوم الجمعة في الاسواق المصرية وعند التاجر

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 13,000 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,800 جنيه للطن، دون تغيير.

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع، عند 11,000 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%» ، عند 12,400 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح اليوم، 22 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

انتعشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ زاد عقد مارس 2024، لتداول القمح بمقدار 2 سنت، ليسجل 644.25 سنتًا للبوشل.

بينما ثبت عقد مايو 2024،؛ ليصل العقد الآجل إلى 649.5 سنتًا للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.