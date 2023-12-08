الأنبا رافائيل يترأس أولى فعاليات "تسبحة كيهك" غدًا

يترأس نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، غداً السبت، بكنيسة السيدة العذراء والانبا موسى بمنطقة وكالة البلح، أولى فعاليات الروحية "تسبحة كيهك" بمناسبة نهضة صوم الميلاد المجيد، غداً السبت، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساءً.

يشارك في الفعاليات الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء في الختام إقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس الساعة السادسة صباحاً.

احتفل الأقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الأسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.