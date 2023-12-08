الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شريف إكرامي يغادر بعثة بيراميدز ويعود للقاهرة

شريف إكرامي
شريف إكرامي

 قررت إدارة بعثة فريق نادي بيراميدز  في جنوب أفريقيا، مغادرة شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، مدينة بريتوريا عائدًا إلى القاهرة، وعدم الاستمرار مع الفريق لخوض مباراة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

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 وكشف الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي، عن أن إكرامي ومنذ وصول البعثة إلى بريتوريا وهو يعاني من نزلة برد حادة وارتفاع شديد في درجات الحرارة، منعته من خوض التدريبات خلال الأيام الماضية.
 

 أشار إلى أن الحارس خضع لفحوصات طبية مع الجهاز الطبي للكشف عن الملاريا، وجاءت النتيجة سلبية، ولكن قررت البعثة عودة إكرامي إلى القاهرة لمواصلة العلاج في ظل صعوبة تواجده في مباراة الأحد، ورغبة في تعافيه سريعًا في ظل العديد من الارتباطات المحلية والقارية خلال الشهر الجاري.
 

 ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة من عصر الأحد على ستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

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