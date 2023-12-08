باتشيكو: خسارة بيراميدز أمام نواذيبو لا تعبر عن حقيقة مستواه

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز أن فريقه نجح في فرض نفسه كمنافس قوي على البطولات سواء المحلية أو القارية خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي المرتقبة بدوري أبطال أفريقيا: “ بيراميدز رغم أنه في وضعه الحالي لم يمر عليه أكثر من ٥ سنوات إلا أنه نجح في وضع نفسه منافسا على كل البطولات وسط عملاقين بحجم الأهلي والزمالك، وحاليا هو منافس قوي وأحد أهم أندية أفريقيا والكرة المصرية ”.

وتابع: “ الإدارة تقدم لنا كل الدعم المطلوب على كافة المستويات ولا تبخل علينا بأي شيء، مشيرا إلى أنهم في إدارة النادي لديهم خطة مستدامة للتطور، والنادي يسير خطوة تلو أخرى نحو تحقيق البطولات والتواجد بشكل دائم بين الكبار، وحاليا بيراميدز خلال آخر موسمين هو ثاني ترتيب الدوري المصري القوي للغاية، هذا العام يتواجد في دوري الأبطال الذي يعد واحدا من أهم بطولات الأندية في العالم وأقواها، ويسعى للتقدم أكثر خلال هذه البطولة ومستقبلا ”.

وتطرق المدرب البرتغالي للخسارة التي تلقاها فريقه في الجولة الأخيرة أمام نواذيبو الموريتاني قائلاً: “ الخسارة الأخيرة أمام نواذيبو لا تعبر مطلقا عن الأداء الذي قدمه الفريق والسيطرة على مجريات الأمور وبالنظر إلى الإحصائيات كان بيراميدز الأفضل والأكثر خطورة والمنافس سجل أحد أهدافه من خطأين فقط، ولكن النتائج لا تحتسب بالإحصائيات، على الرغم من سوء أرضية الملعب الذي كان عائقا رئيسيا أمامنا ”.

وأتم: “ الآن لا نركز على شيء سوى تحقيق نتيجة إيجابية في جنوب أفريقيا وتعويض الخسارة الأخيرة ”.