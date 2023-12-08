قبل انطلاق المونديال..أرقام خاصة للأندية العربية في البطولة

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية والتي ستستضيفها المملكة العربية السعودية منافستها خلال الفترة من خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري 2023.

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ويشارك في النسخة الحالية من البطولة سبع دول من مختلف أنحاء العالم وهم مانشستر سيتي الإنجليزي “ بطل دوري أبطال أوروبا ” ، كلوب ليون المكسيكي “ بطل دوري أبطال الكونكاكاف ” ، فلومينينسي “ بطل كوبا ليبرتادوريس ” ، الأهلي “ بطل دوري أبطال أفريقيا ” ، إتحاد جدة “ بطل دوري روشن السعودي ” ، أوراوا ريد الياباني “ بطل دوري أبطال آسيا ” ، أوكلاند سيتي “ بطل دوري أبطال أوقيانوسيا ”.

وتستعرض “ بوابة الوف الإلكترونية ” تاريخ مشاركات الأندية المصرية والعربية في كأس العالم للاندية..

منذ إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية في عام 2000 في البرازيل شارك بها حتي الأن 16 ناديًا عربيًا من 7 دول مختلفة على مدار التاريخ .

يأتي الاهلي في صدارة أكثر الأندية العربية والأفريقية مشاركة في كأس العالم للأندية بواقع 8 مرات 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2022

يليه نادي الترجي التونسي والهلال السعودي بواقع 3 مشاركات ، ثم نادي الرجاء المغربي ، الجزيرة الإماراتي والوداد المغربي بمشاركتين.

أرقام خاصة للأندية المصرية والسعودية في كأس العالم للاندية

يعتبر الأهلي المصري هو أكثر الأندية خوضاً للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع 22 مباراة، كما يعد المارد الأحمر الأكثر استقبالاً للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 22 هدف.

فيما يأتي الهلال في وصافة أكثر الأندية العربية مشاركة في مونديال الأندية.

كما يحمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي رقم قياسي خاص باعتباره أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بتاريخ كأس العالم للأندية بواقع سبعة أهداف، فيما سجل كل من محمد أبوتريكة نجم الأهلي السايق وسالم الدوسري لاعب الهلال الحالي أربعة أهداف.

بالحديث عن الجوائز يمتلك الأهلى رقما خاصًا بإعتباره أكثر الأندية العربية والأفريقية حصولا على الميدالية البرونزية 3 مرات في 2006 و2020 و2022.

موعد مباراة الأندية العربية في النسخة الحالية..

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي اولي مباريات بكأس العالم للأندية بمواجهة فريق اوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 12 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.

بينما ستكون مباراة الأهلي يوم 15 سبتمبر مع الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند في ربع نهائي كأس العالم للأندية.