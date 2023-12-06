قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.. جوارديولا يضم دي بروين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، عن قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

وشهدت قائمة فريق مانشستر سيتي تواجد النجم البلجيكي كيفين دي بروين في القائمة رغم عدم تعافيه من الإصابة.

قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023

حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا – إيدرسون مورايش – سكوت كارسون.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – ناثان أكي – سيرخيو جوميز – يوشكو جفارديول – مانويل أكانجي – ريكو لويس.

الوسط: كالفين فيليبس – ماتيو كوفاشيتش – رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا – ماتيوش نونيز – فيل فودين.

الهجوم: إرلينج هالاند – جيريمي دوكو – خوليان ألفاريز – أوسكار بوب.