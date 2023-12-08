الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس معتدل ومشمس بالإسماعيلية


 

سجلت درجات الحرارة في محافظة الإسماعيلية  انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة  بقيم تتراوح من 3-4 درجات عن الأيام الماضية.

حيث بلغت العظمى 22 والصغرى 17 درجة  مئوية مع وجود غيوم على فترات متقطعة  .وجاء نشاط معتدل للرياح بسرعة ( ٢٨كم / س)وادى تحسن حالة الطقس لاقبال المئات من الأهالي عقب صلاة الجمعة للاستمتاع بحالة الطقس في حدائق الملاحة ومنطقة نمرة 6 والدائري.

وتوقع خبراء الأرصاد وجود فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق  على فترات متقطعة  بنسبة حدوث ٣٠٪ .

وشهدت حركة المرور على الطرق السريعة والرئيسية بالإسماعيلية وبين المحافظات الأخرى انتظاما مع ساعات الصباح..

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